الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل القرم وكراسنودار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية.

وكشفت في بيان انه "الليلة الماضية تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضحت أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم وفي منطقة توابسي في إقليم كراسنودار".