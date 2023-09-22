شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة فلسطيني بعد طعنه حارسا في القدس الشرقية والان مع التفاصيل

أعلنت شرطة الإحتلال أن شابا فلسطينيا طعن حارسا إسرائيليا وأصابه في محطة للترامواي في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، قبل أن يصاب برصاص حارسين آخرين أطلقا النار عليه.

وقالت الشرطة في بيان إن شابا يبلغ 19 عاما من سكان القدس الشرقية نفذ “هجوم طعن” في محطة الترامواي في جفعات هميفتار بشمال القدس.

وأضافت أنه تم “تحييد المهاجم بعد ثوان قليلة على الهجوم، بأيدي حارسين أطلقا النار” عليه. وقد أصيب بجروح خطرة واعتقلته الشرطة وتلقى العلاج وفق المصدر نفسه.

وذكر مستشفى هداسا أنه يعالج الحارس ضحية الهجوم، من إصابات في اليد.

وكان فلسطيني يبلغ 38 عاما من سكان الضفة الغربية المحتلة قد صدم الخميس بسيارته حارسا عند حاجز قلنديا في شمال القدس وأصابه بجروح طفيفة، قبل أن يتم اعتقاله، حسب الشرطة.