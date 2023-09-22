الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني مُتأثرًا بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر دان، غرب جنين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الشهيد هو الشاب عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، وقد ارتقى متأثرا برصاصة أصيب بها من الاحتلال الإسرائيلي في بطنه.

وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

يُذكر أن أربعة شبان بينهم طفل، استشهدوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين، يوم الأربعاء الماضي، وهم: عطا ياسر عطا موسى (29 عاما)، ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، والطفل رأفت عمر خمايسة (15 عاما).