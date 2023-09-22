شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط النائب علاء مصطفى خلال دور الانعقاد الثالث لـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثالث كالآتي:

- شارك فى 34 جلسة عامة و 42مرات حضور باللجان النوعية

- شارك بـ 8 كلمات داخل الجلسة

- شارك فى 8 زيارات

- شارك في 16 ندوة

- استخدام 4 أدوات رقابية

- تقدم بـ 19 طلبا خدميا

ويعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.