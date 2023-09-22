بدء مسيرة القربان الى ضريح القديس شربل في دير ما مارون- عنايا

بدأت في هذه الأثناء مسيرة القربان المقدس في دير ​مار مارون- عنايا، بعد ان اكتملت كافة التحضيرات.

وانطلقت المسيرة من المحبسة باتجاه ​كنيسة ​القديس شربل،​​ في ​​دير مار مارون- عنايا،​​ حيث يحتفل بعدها بالذبيحة الالهية.