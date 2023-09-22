أمريكا تعتقل شخصا بتهمة التجسس لصالح إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إلقاء القبض على مواطن أمريكي من أصل أثيوبي، يدعى أبراهام ليما ويبلغ من العمر 50 عاما، بتهمة "التجسس لصالح أديس أبابا".

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنه "تم توجيه اتهامات إلى ليما على صلة بشكوى تعود لأواخر أغسطس وتم الكشف عنها يوم أمس الخميس".

وأشارت البيان إلى أن "ليما" يواجه 3 تهم تشمل "نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية، والتآمر لتقديم معلومات دفاع وطني لمساعدة حكومة أجنبية، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني".

من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية إن "ليما" استخدم تطبيقا مشفرا لنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسئول بحكومة أجنبية يرتبط بجهاز استخبارات دولة أجنبية.

وأوضح ممثلو الإدعاء إنه تم إلقاء القبض على موظف متعاقد مع الحكومة الأمريكية للعمل في وزارتي العدل والخارجية في تهم تجسس تتضمن نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا.

ولم يذكر ممثلو الإدعاء إثيوبيا بالاسم لكنهم قالوا إن ليما تجسس لصالح دولة لديه روابط عائلية فيها وكان مواطنا لها في السابق.