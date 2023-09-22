شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تعتزم العفو عن مقاتلي الأرمن الذين يلقون السلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفليس (رويترز)

قال مستشار رئاسي لرويترز، إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في كاراباخ الذين يتخلون عن أسلحتهم، رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

وقال حكمت حاجييف مستشارة الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية لرويترز: «حتى في ما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو».

وأضاف أن الأرمن في كاراباخ طلبوا مساعدات إنسانية، وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم الجمعة، وقال إن أذربيجان تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في كاراباخ.