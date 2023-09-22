شكرا لقرائتكم خبر عن موقف كين من العودة إلى توتنهام الموسم المقبل..مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الإنتقالات أن نادي توتنهام الإنجليزي لا يمتلك أي بنودا مع بايرن ميونخ تتيح بعودة كين إلى الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف رومانو أن هناك حقوق مطابقة في حالة حصول بايرن ميونخ علي عروض مستقبلية، حيث سيكون هاري كين في هذه الحالة المتحكم الرئيسي في بقائه مع الفريق البافاري من عدمه.

من جانبه، يبدو أن كين سعيد بالتواجد داخل بايرن ميونخ في الفترة الحالية، الأمر الذي يجعله لا يفكر في الرحيل عن الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي.

توتنهام لم يقدم أي عروض رسمية من أجل إستعادة كين حتي الفترة الحالية، ولكن قد يفكر الفريق اللندني في إعادة إستقدام اللاعب، خاصة أنه أحد قادة الفريق لسنوات طويلة.

بايرن ميونخ يتمسك ببقاء اللاعب

وفي هذا الإطار، يمانع نادي يايرن ميونخ إمكانية رحيل كين إلى أي فريق آخر خلال الفترة القادمة، لا سيما أن اللاعب يقدم مستويات رائعة منذ تواجده في الفريق.