شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أنسب شخص لقيادة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه زمام الحكم وأعاد بناء أركان الدولة ووضع مصر في مكانها الطبيعي في كل المجالات، مشيرا إلى أن برنامج الحزب الذي وضعوه على مرشح الرئاسة وجدوا ما يفعله الرئيس هو ما يصبوا إليه الحزب.

وأوضح الدكتور عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، على قناة دي أم سي، أن الحزب كان قد وضع جدول زمني لبناء مصر التي نحلم بها ولكن الرئيس كان أسرع في التنفيذ، مضيفا: "إحنا كنا واضعين خططنا في الحزب عشان نبني مصر الحديث، ويتطلب أمامنا 30 سنة وفي ظروف طبيعية لكن الرئيس أوجد كل هذا في عشر سنوات وسط أزمات غير عادية ومؤامرات".

وتابع: "من بدأ مشروع لابد أن يستكمل ما بدأ، والدول اللي عملت نهضة تنموية تحتاج عشرات السنوات والرئيس السيسي هو أنسب شخصية مصرية يستطيع أن يقود البلد، ولما درسنا المقومات الشخصية للرئيس وجدنا أنه شخصية مصرية فيها الكثير من المقومات التي تؤهله لتولي القيادة بالإضافة إلى ما تم إنجازات".