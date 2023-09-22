وزير الزراعة اطلع على تحضيرات لبنان للمشاركة في اكسبو الدوحة 2023

اطلع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن من المفوض العام للحكومة اللبنانية في اكسبو الدوحة 2023 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، ومن الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في قطر شادي أبو ضاهر لاخر تحضيرات لبنان للمشاركة في اكسبو الدوحة 2023 تحت عنوان "صحراء خضراء ، بيئة أفضل"، وللنشاطات والفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والثقافية والاعلامية والرياضية التي ستجري خلال فترة اكسبو الدوحة من 2 تشرين الاول 2023 وحتى 28 أذار 2024.

وتابع الحاج حسن مع لحود وابو ضاهر مشاركة النقابات والتعاونيات والجمعيات الزرعية لتسويق الانتاج الزراعي، موجها الحاج حسن "تحية الى الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب على دعمهم الوزارات لانجاح مشاركة لبنان".