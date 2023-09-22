علقت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على افادة السكن التي تصدرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرة الى "إبتسم أيها النازح أنت في لبنان. فلا سيادة للدولة اللبنانية، ولا من يسهر على تطبيق القوانين فيها، ولا من يصون الدستور ويحمي الشعب اللبناني من تعسف مسؤوليه، ولا من يحاسب. لا بل أنت في دولة تخلّت عن حقوقها السيادية في تشرين الأول من العام 2016 لجهات خارجية مقابل "تقديمات عينية للدولة اللبنانية لتعزيز قدراتها على أداء مهامها في عملية ضبط دخول الرعايا العرب والاجانب ومن ضمنهم السوريين المسجلين كنازحين وتنظيم وجودهم على الاراضي اللبنانية"، وفق ما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الداخلية والبلديات آنذاك والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR وقد تكون الحكومة صدّقت عليها ايضا. فهل من مسؤول في هذه الدولة وهل من يحاسب؟".

كانت هذه تفاصيل خبر أيوب تعليقا على إفادة السكن الصادرة عن UNHCR: لا سيادة للدولة اللبنانية ولا من يسهر على تطبيق القوانين فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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