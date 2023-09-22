انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تعلن عن انخفاض في درجات الحرارة بهذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".



وتابعت أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

ولفتت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية الجنوبية".

