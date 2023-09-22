شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العسكري لغينيا: الديمقراطية الغربية لا تصلح لإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مامادي دومبويا القائد العسكري لغينيا، إن موجة الانقلابات الأخيرة توضح أن النموذج الغربي للديمقراطية لا يصلح لإفريقيا.

وأضاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس، إن "إفريقيا تعاني نموذج حكم فُرض عليها، وهو نموذج جيد وفعال بالنسبة للغرب، ولكن من الصعب أن يلائم واقعنا وعاداتنا وبيئتنا".

وتابع: "لقد حان الوقت للكف عن إلقاء المحاضرات علينا والتوقف عن معاملتنا باستعلاء مثل الأطفال، فالأفارقة ناضجون بما فيه الكفاية لتصميم نماذجهم الخاصة للحكم".

معركة أيديولوجية

أشار دومبويا إلى أنه يجري وضع الدول الإفريقية بشكل غير منصف في صناديق، وإجبارها على الانحياز لأطراف بعينها في معركة أيديولوجية من حقبة الحرب الباردة ولا صلة لها بعلاقاتها الحالية.

وقال إن الأفارقة ليسوا مؤيدين أو مناهضين للأمريكيين أو الصينيين أو الفرنسيين أو الروس أو الأتراك، وإنما "ببساطة مؤيدون لإفريقيا".

وقوبلت الانقلابات باستنكار شديد من جانب الأمم المتحدة والقوى الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، كما طالبت هذه القوى باستعادة الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، لكن دومبويا انتقد رد فعلهم ووصفه بأنه عنصري ومتعال.