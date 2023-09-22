الجيزة تعلن مواعيد تسلم مدافن قطاع "ب" بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع ( ب ) بجبانة" ١٣ " وجبانة " ١٤ " .

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، لـجميع الحاجزين بأن مكان التسليم بمدخل رقم ( ٥ ) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجدي، في تمام الساعة العاشرة صباحآ مع البدء بتسليم الحاجزين بجبانة ( ١٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢٤ وحتى ٢٠٢٣/١٠/١٢ طبقا للمواعيد المحددة والكشف المرفق .

وأشارت إلى أن يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤ سيتم الآتي:

- تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

- يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد.

- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ سيتم تسليم الحبانة ١٣ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد.

- وتسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

- يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٢/١٠ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد.

- يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ سيتم تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد.

- يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

- الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٩ سيتم تسليم جبانة ١٣ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد احمد.

- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢ سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد أحمد .

كما أشارت المحافظة، بأنه سيتم تسليم جبانة ١٤ خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ وحتى ٢٠٢٣/١١/٢ كالأتي :-

- يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع.

- يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد.

- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد.

- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع.

- يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٢،١٠ والتربي المسئول محمد بدر عبد المقصود.

- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ سيتم تسليم جبانة رقم ١٤ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي.

- يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ سيتم تسليم جبانة١٤ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن.

- يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي.

- يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/١ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي .

ونوهت محافظة الجيزة علي جميع الحاجزين الالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير علي القائمين علي التسليم مع الأخذ في الاعتبار في حال وجود عطلات رسمية سيتم ترحيل موعد التسليم لليوم التالي .

كما نوهت محافظة الجيزة أنه يتعين علي صاحب الشأن ضرورة إحضار المستندات الأتية :-

- صورة بطاقة رقم قومي سارية .

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك .

- ملف بلاستيك بكبسولة .