طقس بارد وتساوي الليل والنهار.. الأرصاد تكشف مميزات الاعتدال الخريفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة هو آخر أيام فصل الصيف، وأن غدا السبت 23 سبتمبر هو أول أيام فصل الخريف.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن الخريف هو أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة مابين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

وأشارت إلى أن مميزات الاعتدال الخريفي على النحو التالي:

- يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الارضية.

- يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

- تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الأربعة.

- تساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الارضية بينما تورق الاشجار في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

- تبدأ البرودة وبشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الارضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي.

- تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

تغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر.

- تبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.