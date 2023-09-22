التنمية المحلية: تركيب 13 محطة طاقة شمسية بقرى "حياه كريمة" بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعمل على تحقيق التكامل بين أهدافها والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية، وتركز في مشروعاتها بالقرى المصرية المنفذة بها على الحفاظ على البيئة، ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرا إلى إنه جار العمل على التوسع فى توليد الطاقة الشمسية بمشروعات المبادرة الرئاسية، وإضاءة المباني الحكومية والشوارع بها، فضلا عن اللمبات والكشافات الموفرة للطاقة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى إنه تم تركيب 11 محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة القومية للكهرباء ومحطتين غير متصلين بالشبكة ببعض مواقع القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك في إطار مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظم للخلايا الشمسية والذي يهدف إلى إزالة العوائق من أجل زيادة إنتاج الطاقة من خلال أنظمة الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في ضوء التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة من خلال مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة دولة اليابان.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أنه تم تركيب الـ11 محطة طاقة شمسية متصلة بشبكة الكهرباء القومية في محافظات بني سويف والمنيا والقليوبية، تمهيدا لافتتاحها مع شركاء المشروع، مضيفا أن مواقع تركيب محطات الطاقة الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء القومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشتمل على عدد من مجمعات خدمات المواطنين والخدمات الزراعية والمدارس ووحدات الإسعاف ومباني الحضانات بالثلاث محافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجحت في تغيير وجه الحياة في كثيرٍ من القرى المصرية خلال الأعوام الماضية، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين في مختلف القطاعات بأسلوب حضاري، مشيرا إلى أن مشروعات المبادرة التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها ركزت على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في الريف، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذي يتم تقديمه في المدن، بإقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم.