القبض على 33 لاجئا سوريا قرب الحدود السلوفاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ- (د ب أ)

ذكرت شرطة التشيك اليوم الجمعة، أنها أوقفت شاحنة، كانت تقل 33 لاجئا سوريا، من بينهم عشرة أطفال.

وتم اعتقال مهرب مشتبه به، بالقرب من "هودونين"، وسيتيعن عليه الرد على اتهامات بالمساعدة والتحريض على العبور غير المصرح به لحدود الدولة، حسبما قالت الشرطة .

و من المقرر تسليم اللاجئين إلى سلوفاكيا، بموجب اتفاق إعادة القبول.

وهذه ثاني عملية اعتقال من نوعها، خلال حوالي أسبوعين ، بعد أن أوقفت شرطة التشيك شاحنة صغيرة في "هودونين"، كانت تحتوي على 27 مهاجرا سوريا، بعد مطاردة. وتم اعتقال السائق والمهرب المشتبه به.

ويبلغ عدد سكان هودونين، حوالي 24 ألف نسمة، وتقع في منطقة "جنوب مورافيا" الإدارية على الحدود مع سلوفاكيا، على بعد حوالي 240 كيلومترا جنوب شرق براغ.

يأتي ذلك فيما تشهد أوروبا زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الذين يتوافدون إليها.

ووفق إحصاءات أولية كشفت عنها الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) الشهر الجاري، بلغ عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود الأوروبية الخارجية خلال الأشهر الثمانية لهذا العام 232 ألف و350 وهو أعلى عدد منذ 2016.