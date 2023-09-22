الجيزة تكشف الأوراق المطلوبة لاستلام المدافن الجاهزة بقطاع "ب" بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن البدء في تسليم مشروع الجبانات للمواطنين الحاجزين بطريق الفيوم.

وأكدت الجيزة في بيان لها الجمعة، أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع ( ب ) بجبانة" ١٣ " وجبانة " ١٤ " .

وأوضحت المحافظة، أنه يجب على كل المواطنين الالتزام بالمواعيد الُعلنة للتيسير على القائمين على التسليم، والأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل موعد التسليم لليوم التالي حال وجود عطلات رسمية.

وأشارت المحافظة إلى أن المستندات التي يجب على المواطنين إحضارها للتسلم كالآتي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية .

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك .

- ملف بلاستيك بكبسولة .

- قفل لغلق المدفن .

ولفتت المحافظة، لـجميع الحاجزين أن مكان التسليم بمدخل رقم ( ٥ ) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجدي، في تمام الساعة العاشرة صباحآ مع البدء بتسليم الحاجزين بجبانة ( ١٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢٤ وحتى ٢٠٢٣/١٠/١٢ طبقا للمواعيد المحددة والكشف المرفق .

وأشارت، أن يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤ سيتم الآتي:

- تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

- يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد.

- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ سيتم تسليم الحبانة ١٣ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد.

- وتسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

- يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٢/١٠ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد.

- يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ سيتم تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد.

- يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

- الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٩ سيتم تسليم جبانة ١٣ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد احمد.

- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢ سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد أحمد .

كما أشارت المحافظة، بأنه سيتم تسليم جبانة ١٤ خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ وحتى ٢٠٢٣/١١/٢ كالأتي :-

- يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع.

- يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد.

- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد.

- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع.

- يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٢،١٠ والتربي المسئول محمد بدر عبد المقصود.

- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ سيتم تسليم جبانة رقم ١٤ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي.

- يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ سيتم تسليم جبانة١٤ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن.

- يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي.

- يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/١ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن.

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي .

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