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الحركة الوطنية المصرية يعلن تأييده لترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الحزب فى بيان أن المرحلة الراهنة من عمر الوطن تتطلب ضرورة الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار واستمرار مسيرة البناء والتنمية لتحقيق حلم "الجمهورية الجديدة" التى يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.


 وتابع الحزب: من هنا تأتى الضرورة لاستمرار الرئيس السيسى فى رئاسة الجمهورية لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية وتنموية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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