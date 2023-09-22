بري تلقى برقية تهنئة بالمولد النبوي الشريف من السيسي

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وجاء في البرقية :"من دواعي سروري ان ابعث اليكم باسمى آيات التهاني واطيب التمنيات الاخوية بمناسبه حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ونحن نحتفل بهذه المناسبة المباركه نستلهم معا سيرة نبينا الكريم ورسالته السامية التي تدعو الى التضامن والاخاء وتحثنا على العمل العمل يدا بيد من اجل تقدم ورفاهية شعوب أمتنا العربية والاسلامية وتحقيق مستقبل افضل للاجيال القادمة".

واضاف :"ادعو الله عز وجل أن ينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب اللبناني الشقيق بالتقدم الإزدهار وعلى أمتنا العربية والاسلامية بالمزيد من السلام والرقي والرخاء" .