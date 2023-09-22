بوصعب بحث مع ماغرو في موضوع الاستحقاق الرئاسي ومهمة لودريان

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، مع سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، يرافقه المستشار الاول جان فرانسوا غيّوم، في موضوع الاستحقاق الرئاسي، ومهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، والمرحلة التي وصلت اليها. كما وتم عرض أفكاراً عدة، من شأنها تسهيل المساعي الفرنسية بغية انجاحها من اجل التوصل الى انتخاب رئيساً للجمهورية".

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