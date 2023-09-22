شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يبحث مع حزبه تنفيذ نتائج زيارته لروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول (رويترز)

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، بأن الزعيم كيم جونغ أون بحث إجراءات متابعة نتائج زيارته الأخيرة لروسيا خلال أول اجتماع رسمي للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم منذ عودته.

وعاد كيم إلى بلاده الأسبوع الماضي بعد زيارة لروسيا استمرت أسبوعاً اتفق خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية، أن كيم أطلع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب يوم الأربعاء على زيارته، واستكشف المشاركون سبل تنفيذ نتائج الزيارة «بصورة عملية وشاملة» والإجراءات «البناءة» طويلة المدى لتطوير العلاقات مع روسيا.

وتابعت الوكالة أنه «شدد على ضرورة تعزيز الاتصالات والتعاون في المجالات ذات الصلة بين البلدين».

وعلّقت الوكالة بالقول إن الزيارة ارتقت بالعلاقات الثنائية إلى «مستوى استراتيجي جديد وفقاً لمتطلبات العصر، وأحدثت تغييراً جذرياً في الوضع الجيوسياسي العالمي».