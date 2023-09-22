شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أكثر من 50 شخصاً في أحدث مداهمة للمافيا الإيطالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو (رويترز)

أعلنت قوة شرطة كارابينيري الإيطالية في بيان الجمعة، القبض على ما يزيد على 50 شخصاً في مداهمة جديدة للشرطة لمافيا ندرانجيتا في إيطاليا.

ونشرت السلطات أكثر من 400 فرد في العلمية التي أُطلق عليها اسم «كاربانتوس» بقيادة المدعي العام نيكولا جراتيري، وهو أحد أشهر المحققين في مكافحة عصابات المافيا بإيطاليا.

وقالت الشرطة إنها احتجزت 38 شخصاً، ووضعة ستة قيد الإقامة الجبرية، فضلاً عن صدور أوامر لثمانية بعدم مغادرة بلداتهم.

رصد محققون أنشطة إجرامية متنوعة ترتبط بمافيا ندرانجيتا، من بينها عمليات واسعة النطاق لتهريب مخدرات وغسل أموال وسلب حقوق الغير.

وتبوأت ندرانجيتا مكانة كوزا نوسترا في صقلية باعتبارها أقوى منظمة لعصابات المافيا في إيطاليا، وتشعبت في أنحاء أوروبا والعالم.