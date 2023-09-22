شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا لدى اليابان: الصين تمارس «الإكراه الاقتصادي» بحق الدول المجاورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - (رويترز)

وجه رام إيمانويل السفير الأمريكي لدى اليابان، انتقادات إلى الصين مجدداً، الجمعة، على خلفية ما وصفه بـ«الإكراه الاقتصادي» الذي تمارسه بحق الدول المجاورة، ونشر صوراً لقوارب صينية، قال إنها تصطاد قرب اليابان، رغم الحظر الصيني المفروض على المأكولات البحرية اليابانية، وأشار إلى أن وزير الدفاع الصيني لا يزال مفقوداً.

وقال في كلمة ألقاها بطوكيو «الإكراه الاقتصادي الذي تمارسه الصين هو أداتها الأكثر ضرراً من بين صندوق أدواتها، وأكثر أداة لا تكف عن استخدامها».

وأضاف أن أحدث دليل على ذلك هو قرار الصين حظر جميع المأكولات البحرية الواردة من اليابان، بعد أن بدأت بتصريف المياه المعالجة من التلوث بالإشعاع من محطة فوكوشيما المدمرة للطاقة النووية بالمحيط الهادئ الشهر الماضي.

وقبل إلقاء كلمته، كان السفير قد نشر أربع صور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قال إنها تظهر قوارب صينية «تصطاد الأسماك ذاتها التي حظرتها الصين».

ورداً على تصريحات السفير بخصوص فوكوشيما، قالت وزارة الخارجية الصينية، إنه يتعين على السفير التوقف عن الوقوف في صف سلوك اليابان «غير المسؤول».