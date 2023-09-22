شكرا لقرائتكم الشيخ محمد بن راشد: متفائلون بقيادة السعودية الطموحة والواعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إنه متفائل بقيادة السعودية الطموحة الواعية.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في تغريد نشرت على حسابة في موقع "X"، "تويتر" سابقا: "تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس .. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه".

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وأضاف حاكم دبي "متفائلون بنجاح المملكة.. ومتفائلون بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً باذن الله".