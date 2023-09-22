استشاري أمراض القلب: ازدياد جشع التجار من خلال عمل الفحوصات الطبية.. وانتشار العيادات في الشوارع دليل على الاهتمام بالربح فقط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري أمراض القلب الدكتور “خالد النمر” على ضرورة محاربة تجار الفحوصات الطبية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أنه من الأفضل أن يتوجه المريض مباشرة إلى الطبيب ومن ثم سيحدد له الطبيب الفحوصات الطبية اللازمة.

وبين أن ازدياد جشع التجار من خلال عمل الفحوصات الطبية، وانتشار العيادات في الشوارع دليل على الاهتمام بالربح فقط.

وأوضح أن هناك فحوصات طبية لا توضح بشكل دقيق ما ذا كان المريض مصاب بالسرطان أم لا، مؤكدا ضرورة الذهاب إلى طبيب متخصص.