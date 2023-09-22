شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: يجب التصدى لمخاطر السوشيال ميديا بالوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور عن الرؤى والاتجاهات العالمية في فضاءات الرقمنة نحو تقليل السلبيات وتعظيم المنافع للإعلام في القارة الإفريقية، وذلك في إطار سلسلة لقاءات الدورة التدريبية ٥٧ لاتحاد الصحفيين الأفريقيين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم لتنظيم الإعلام عن مخاطر السوشيال ميديا للزملاء الصحفيين في أفريقيا والدول العربية والمصريين،

وتحت عنوان "السوشيال ميديا وصناعة الفتن في القارة السمراء"، تناول الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمعات ودورها في التواصل الفعال نحو بيئة تنموية شاملة، ثم وضع استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في إفريقيا وتأثيرها على التواصل وتبادل المعلومات في القارة بين الواقع الحالي والمستقبل المأمول.

كما تحدث أيوب عن استخدام السوشيال ميديا في نشر الفتن والتحريض بالقارة واستخدامات القوى المعادية لها، ثم عرض دراسة حالة لدور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب واستخدامات التنظيمات الإرهابية لذلك تحقيقا لمآربها في القارة.

وتناول أحمد أيوب دور الإعلام وتطوراتها في ظل المتغيرات القائمة، وكيفية مواجهته للمخاطر الناتجة عن منصات التواصل الاجتماعي من خلال مقترح لاستراتيجية ردع تقوم أولا على بناء الوعي لدى المواطن الإفريقي، مؤكدا إمكانات الطاقة البشرية والكفاءات الإعلامية في القارة وإمكانية تكاملها للإفادة منها نحو تنمية شاملة.