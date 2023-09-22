شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. مسلحون يخطفون 35 شخصاً من جامعة بولاية زامفارا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايدوجوري - (رويترز)

قال متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، إن مسلحين خطفوا 35 طالباً وموظفاً من جامعة في شمال غرب البلاد، الجمعة، في أول عملية اختطاف كبيرة لطلاب هذا العام.

وانتشرت العصابات المسلحة في شمال غرب البلاد في السنوات الأخيرة، وقامت بعمليات خطف للحصول على فدية، ونهبت مجتمعات محلية ودمرتها، وقتلت مدنيين.

ولم تحقق محاولات قوات الأمن لوقف نشاط هذه العصابات نجاحاً يذكر.

وقال المتحدث موجيرا يوسف، إن مسلحين خطفوا 24 طالباً وعشرة موظفين وحارس أمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة من جامعة جوساو الاتحادية.

وتحولت عمليات خطف الطلاب، التي كانت ذات يوم أسلوب الإرهابيين في ترويع السكان، إلى مصدر دخل للعصابات المسلحة التي تطالب بدفع فدية.