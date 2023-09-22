شكرا لقرائتكم خبر عن أرمن «كاراباخ»: لم نعقد اتفاقاً مع أذربيجان حول الضمانات أو العفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

قال زعماء الأرمن العرقيين في إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي، الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن للمحادثات مع أذربيجان، بشأن الضمانات الأمنية المحتملة أو العفو الذي تقترحه باكو.

وقال ديفيد بابايان، مستشار صمويل شهرامانيان رئيس (جمهورية آرتساخ) المعلنة من جانب واحد، والتي تسيطر على جزء من إقليم ناغورنو كاراباخ لرويترز: «لا يزال يتعين حل هذه المسائل، لا توجد نتائج ملموسة بعد».

وشنت أذربيجان هجوماً خاطفاً هذا الأسبوع، وأعلنت أنها استعادت السيطرة على كاراباخ التي انفصل سكانها الأرمن العرقيون في حرب بالتسعينيات.

وقال مستشار رئاسي لرويترز، إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في كاراباخ الذين يتخلون عن أسلحتهم رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

وقال بابايان إنه تم التوصل إلى اتفاق لوصول قافلة إنسانية، الجمعة، عبر الطريق الذي يربط أرمينيا مع كاراباخ، والتي تحاصرها أذربيجان فعلياً منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأضاف: «الوضع صعب - المسائل الإنسانية بحاجة إلى حل. تم التوصل إلى اتفاق لقدوم قافلة إنسانية من أرمينيا عبر ممر لاتشين».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الأرمن في كاراباخ يتمكنون من التنقل، قال بابايان إنه ليس هناك تحركات واسعة النطاق للأشخاص، لأن المنطقة كانت تحت الحصار فعلياً.

وأضاف: «ممر لاتشين لا يعمل كما ينبغي. في الوقت الحاضر، هناك مسائل أخرى تحتاج إلى حل».

كما قال: «الوضع صعب للغاية، الناس جائعون، ليس هناك كهرباء ولا وقود، وهناك الكثير من النازحين».