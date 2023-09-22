شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تلغي رحلة وزير للصين لحضور الألعاب الآسيوية وسط جدل التأشيرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

ألغت نيودلهي، الجمعة، رحلة وزير الرياضة لحضور الألعاب الآسيوية في هانغجو بالصين، معلنة أن بكين رفضت بطاقات اعتماد ثلاث رياضيات من ولاية أرونتشال براديش المتنازع عليها مع بكين، وهي بطاقات بمثابة تأشيرة دخول.

وذكرت الصحافة الهندية، الجمعة، أن الرياضيات الثلاث اللواتي يتحدرن من هذه المنطقة الواقعة في أقصى شمال شرقي الهند، اضطرن للانسحاب من دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، بسبب عدم حصولهن على اعتماد من الدولة المضيفة.

وتطالب بكين بولاية أرونتشال براديش بأكملها تقريباً، معتبرة أنها «التيبت الجنوبية».

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية اريندام باغشي في بيان بأن عمل الصين ينتهك في آن روحية الألعاب الآسيوية والقواعد التي تنظم سيرها، والتي تحظر صراحة التمييز حيال المتبارين من الدول الأعضاء، مشيراً إلى إلغاء رحلة وزير الرياضة لحضور الحدث.

وأشار إلى أنه تم تقديم احتجاج قوي في نيودلهي وبكين ضد «عرقلة الصين المتعمّدة والانتقائية لبعض رياضيينا».

ووفقاً لصحيفة «هندوستان تايمز» اليومية، فقد تم السماح للثلاثي بالمشاركة من قبل اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، لكنهن لم يتمكّن من تحميل بطاقات الاعتماد المستخدمة كتأشيرات لدخول الصين.

وقالت الصحيفة، إن بقية الفريق المكوّن من 10 أعضاء، إضافة إلى المدرّبين غادروا، الأربعاء، للمشاركة في الألعاب التي تفتتح السبت.