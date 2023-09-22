رئيس هيئة الأركان العامة ونظيره الباكستاني يترأسان اجتماع الجنة العسكرية

استقبل رئيس الأركان المشتركة في باكستان الفريق الأول ساهر شمشاد في إسلام آباد، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الذي وصل إلى باكستان في زيارة رسمية، حيث يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين الباكستانيين.

وجرت مراسم استقبال رسمية، واستعراض لحرس الشرف في مقر رئاسة الأركان المشتركة الباكستانية.

بعد ذلك ترأس الجانبان، أعمال الاجتماع السابع للجنة العسكرية السعودية الباكستانية، حيث تناولت اللجنة العديد من الموضوعات، من أبرزها العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي إلى ذلك، التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي في مقر قيادة القوات البحرية الباكستانية، نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق بحري نفيد أشرف.

واستعراض الجانبان خلال اللقاء، التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن البحري وسبل تعزيزه وتطويره.