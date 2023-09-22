الكليو بـ 95 جنيهًا.. الزراعة تعلن طرح حلاوة المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي الشريف، اليوم حتى الثلاثاء المقبل في منافذها التابعة لها بتخفيضات كبرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، المسؤول عن المنافذ في وزارة الزراعة، إن حلوى المولد ستكون بتخفيضات تنافسية تصل إلى 30% على جميع أنواع وأصناف الحلوى المخصصة للاحتفال بالمولد النبوي.

وأوضح صالح في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، إن العلبة فاخرة الكيلو بـ 95 جنيه والـ 2 كيلو بـ 180 حيث تحتوي على أجود الأنواع لتلبية متطلبات المواطنين بأجود أنواع الحلويات.

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن وزارة الزراعة توفر جميع السلع التي يحتاجها المواطن على مدار العام بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.

اقرأ ايضًا

تخفيضات 50%.. "الزراعة" تطلق أكبر قافلة غذائية بشمال سيناء