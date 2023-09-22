ترعة السيل تبتلع شابا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، غرقًا داخل ترعة السيل بجوار مجمع مواقف قنا، بدائرة البندر، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا يفيد بغرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة السيل بجوار مجمع مواقف قنا

وبعد الفحص تبين مصرع "محمد أحمد سعيد، يبلغ من العمر 28 عامًا، غرقًا داخل ترعة السيل بجوار مجمع مواقف قنا، تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.