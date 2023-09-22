شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: جلسات الحوار الوطنى جمعت القوى السياسية على مائدة واحدة والان مع تفاصيل الخبر
وشدد "عبد القوي" أن الحوار سيستكمل عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، وهناك التزام بالأجندة الوطنية الموضوعة وسنواصل القضايا الخاصة بكافة اللجان النوعية والتي لم تطرح بعد، موضحا أنه منصة الحوار الوطني دعت كافة القوى السياسية للمشاركة باعتباره حق دستوري وواجب وطني، وهو ما يتماشى مع فكر الهيئة الوطنية للانتخابات خاصة وأن المناخ يسمح للجميع أن يقول رأيه والذي ظهر بقوة من خلال الحوار الوطني.
وأوضح "عبد القوي" أبر مكاسب الحوار الوطني، حيث أنه لأول مرة تجتمع القوى السياسية على مائدة واحدة وتطرح أرائها في كل القضايا، مؤكدا أن الجميع تحدث بأريحية في أكثر من 112 قضية، مشددا أن الجلسات برهنت على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية وأن القانون الذي يعيش هو الذي يأتي بالحوار المجتمعي ما تترجم في أكثر من توصية لتشريع وإجراء في العديد من القضايا، كما أسهم الحوار في الاستماع لصوت الشباب والاتحادات الطلابية وكافة الفئات الأولى بالرعاية.
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