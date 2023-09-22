حدّدت نقابة الصحافة ال​لبنان​ية، في بيان، عطلة الصحافة بمناسبة ذكرى ​المولد النبوي​ الشّريف الّذي يصادف يوم الأربعاء في 27 أيلول الحالي. وأعلنت "توقّف الصّحف عن العمل في هذا اليوم المبارك، وذلك عملًا بقرار مجلسَي نقابتَي الصّحافة والمحرّرين واتّحادات نقابات عمّال الطّباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصمّمي الغرافيك في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحافة: توقُف الصحف عن العمل في 27 أيلول بذكرى المولد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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