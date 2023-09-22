رئيس بلدية برقايل: لكشف ملابسات جريمة إطلاق الرصاص على ابن بلدتنا

طالب رئيس بلدية ​برقايل​ محمد الأسعد، ​الأجهزة الأمنية​ بـ"كشف ملابسات جريمة إطلاق الرّصاص على ابن بلدتنا عبدالواحد عبدالواحد". واعتبر في بيان، أنّها "جريمة عن سابق تصوّر وتصميم، وملاحقة لشاب بريء كان يسعى لتحصيل لقمة عيشه، وله ولنا الحقّ بالادّعاء على مَن نفّذ وخطّط وساعد في هذه الجريمة"، معربًا عن أمله في "الإسراع بكشف هويّة الجناة وسَوقهم إلى القضاء، لأنّنا ما زلنا نؤمن بالدّولة وأجهزتها الأمنيّة والقضائيّة".

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