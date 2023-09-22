وفد من "القوات" زار السفارة الأميركية ناقلًا رسالة من جعجع بضرورة الإسراع بكشف المعتدين عليها

أوفد رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، وفدًا ضمّ النّائبين ​غسان حاصباني​ و​رازي الحاج​ والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجيّة مارك سعد، إلى ​السفارة الأميركية​ في عوكر، والتقوا طاقمها واطّلعوا على الأضرار ودانوا "الاعتداء الأخير على مقرّ السّفارة".

ونقل الوفد رسالةً من جعجع، تؤكّد "ضرورة إسراع القوى الأمنيّة في الكشف عن المرتكبين، بما يعزّز أمن البلاد واستقرارها، ويضمن سلامة الموجودين على أراضيها".