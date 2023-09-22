أوفد رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، وفدًا ضمّ النّائبين غسان حاصباني ورازي الحاج والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجيّة مارك سعد، إلى السفارة الأميركية في عوكر، والتقوا طاقمها واطّلعوا على الأضرار ودانوا "الاعتداء الأخير على مقرّ السّفارة".
ونقل الوفد رسالةً من جعجع، تؤكّد "ضرورة إسراع القوى الأمنيّة في الكشف عن المرتكبين، بما يعزّز أمن البلاد واستقرارها، ويضمن سلامة الموجودين على أراضيها".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "القوات" زار السفارة الأميركية ناقلًا رسالة من جعجع بضرورة الإسراع بكشف المعتدين عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.