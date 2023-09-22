دعموش: معطلو انتخاب الرئيس هم الذين يرفضون الحوار ويتمترسون خلف مواقف تعقد الأزمة

أكّد نائب رئيس المجلس التّنفيذي في "حزب الله" الشّيخ ​علي دعموش​، أنّ "التّعايش السّلمي هو قدرنا في هذا البلد، وهو ما يجب أن نسير عليه أفرادًا وجماعات وتيّارات وأحزابًا، لأنّه سلوك إنساني وأخلاقي، يحتّم علينا جميعًا العمل في إطار مشترك لتحقيق مصالح البلد والنّاس".

وشدّد خلال خطبة الجمعة، على "أنّنا متمسّكون بالحوار، لأنّه السّبيل الوحيد المتاح أمام اللّبنانيّين للتّوصّل إلى تفاهم حول ​رئاسة الجمهورية​".

ورأى دعموش أنّه "عندما تعجز القوى السّياسيّة عن إيصال مرشّحها إلى الرّئاسة، بسبب أنّها لا تستطيع جمع أغلبيّة نيابيّة مطلوبة، وعندما يعجز أعضاء اللّجنة الخماسيّة عن المساعدة في الحلّ، فإنّ المنطق ومصلحة البلد يتطلّبان أن يكون الحوار هو السّبيل لحلّ الأزمة؛ ويصبح انتظار الخارج والرّهان عليه في ظلّ الظّروف الرّاهنة هو مضيعة للوقت".

ولفت إلى أنّ "من يعطّلون فرصة انتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم، هم الّذين يرفضون الحوار ويتمترسون خلف مواقف تعقّد الأزمة ولا تقود إلى أيّ مكان".