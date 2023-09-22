اعتبر النائب أديب عبد المسيح، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "عنوان موازنة 2023: أعط لقيصر ما لقيصر و ما للفقير لقيصر . فيها تقليص الخدمات، إعتماد على الضرائب، لا خطة إنقاذ، سعر صرف متعدد، المادة 80 من دون آلية، المادة 26 تزيد الثري ثراء، المادة 28 تجيز تقييم أصول البنك بسعر صيرفة بينما تبقى التزاماته حسب تعميم 659، ضرائب غير تصاعدية، 52% مداخيل ضرائب على السلع أي تدهور الوضع الإجتماعي، نمو الاقتصاد الموازي النقدي و التهريب و التهرب والهروب. برافو قيصر".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح: موازنة 2023 فيها تقليص الخدمات وإعتماد على الضرائب ولا خطة إنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.