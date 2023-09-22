ميقاتي التقى شيا: الأجهزة الأمنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء على السفارة الأميركية

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، إدانة "الاعتداء الّذي تعرّضت له ​السفارة الأميركية​ في ​لبنان​"، مؤكّدًا أنّ "الأجهزة الأمنيّة تكثّف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضّالعين فيه".

وعبّر، خلال لقائه سفيرة الولايات المتّحدة الأميركيّة ​دوروثي شيا​ في السّراي الحكومي، عن "رفضنا المطلق للتّعرّض للبعثات الدّبلوماسيّة"، معتبرًا الاعتداء على السّفارة الأميركيّة، "اعتداء على سيادة لبنان وأمنه".