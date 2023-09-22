انت الان تتابع خبر ضبط متهم انتحل صفة مسؤول لأحد مكاتب النزاهة في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات، ورد لـ الخليج 365، أنَّ" فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، نفَّذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمٍ انتحل صفة معاون مدير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، مُبيّنةً أنَّ أعمال التحرّي التي أجراها الفريق توصَّلت إلى قيام المُتَّهم بمراجعة دائرة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة بهذه الصفة، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن وبكمينٍ مُحكمٍ من ضبط المُتَّهم، استناداً الى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ".وأضافت الدائرة، أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم الذي يعمل مُنتسباً في أحد الأجهزة الأمنيَّة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادة (260) من قانون العقوبات".

وسبق للهيئة أن دعت المواطنين للإبلاغ والتعامل بحذرٍ مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة وله مطالب غير قانونيَّةٍ، مُشدّدةً على قيامها بالتحرُّك السريع، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ من يحاول ابتزاز المُواطنين واستغلالهم.

