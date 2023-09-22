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السبب بيلينغهام.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل الديربي

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بغداد - ياسين صفوان - بات لاعب الوسط الإنجليزي أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف خلال 5 مباريات، إضافة لتسجيله هدف الفوز أمام يونيون برلين في .

ويعول الإيطالي بشكل كبير على خدمات لاعبه البالغ عمره 20 عاماً، في مواجهة يوم الأحد المقبل أمام أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا متروبوليتانو".

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن اللاعب الشاب تدرب بشكل طبيعي يوم الخميس، لكنه شعر بوعكة خلال تدريبات الجمعة، التي بدأت في صالة الألعاب قبل الانتقال إلى الملعب.

لاعب بوروسيا دورتموند السابق لم يتعرض لإصابات كبيرة في مسيرته، حيث غاب عن صفوف الفريق الألماني في 4 مباريات فقط خلال 3 مواسم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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