انت الان تتابع خبر السبب بيلينغهام.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل الديربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بات لاعب الوسط الإنجليزي أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف خلال 5 مباريات، إضافة لتسجيله هدف الفوز أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا ويعول الإيطالي بشكل كبير على خدمات لاعبه البالغ عمره 20 عاماً، في مواجهة يوم الأحد المقبل أمام أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا متروبوليتانو".

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن اللاعب الشاب تدرب بشكل طبيعي يوم الخميس، لكنه شعر بوعكة خلال تدريبات الجمعة، التي بدأت في صالة الألعاب الرياضية قبل الانتقال إلى الملعب.

لاعب بوروسيا دورتموند السابق لم يتعرض لإصابات كبيرة في مسيرته، حيث غاب عن صفوف الفريق الألماني في 4 مباريات فقط خلال 3 مواسم.

