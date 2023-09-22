التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد خلدة وسقوط جريح نتيجة حادث صدم في المكان

أعلنت غرفة التحكم المروري، عن إعادة فتح السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين وأنّ حركة المرور كثيفة، فيما يعمل عناصر من مفرزة سير بعبدا على تسهيل السير.

وفي السياق، سقط جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد خلدة- المسلك الشرقي، وفق ما أفادت غرفة التحكم.