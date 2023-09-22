قطع السير على أوتوستراد خلدة بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة في المكان

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"قطع السّير على أوتوستراد ​خلدة​ بالاتجاهين، وحركة المرور كثيفة في المكان". من جهة ثانية، أفادت معلومات بأنّ محتجين من المنطقة قاموا بقطع الطريق.

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