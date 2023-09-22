ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، أنّ "صحيفة "النهار" نشرت في عددها الصّادر اليوم الجمعة 22 أيلول 2023، كلامًا نسبته إلى عون، وادّعت أنّه نقلًا عن "إعلامي صديق مقرّب".
وأكّد المكتب في بيان، أنّ "مواقف عون يعبّر عنها في بياناته الرّسميّة وإطلالاته الإعلاميّة، وما خلا ذلك يندرج في إطار التّلفيقات والشّائعات، خصوصًا عندما يكون الكلام منسوبًا إلى "مصادر مقرّبة، زوّار، أصدقاء..."، والّتي تعني في العادة غرفًا سوداء لاختلاق الكذبة ودعمها وتسهيل نشرها".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ميشال عون: مواقفه يعبّر عنها ببياناته الرسمية وإطلالاته وما خلا ذلك تلفيقات وشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.