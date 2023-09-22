مكتب ميشال عون: مواقفه يعبّر عنها ببياناته الرسمية وإطلالاته وما خلا ذلك تلفيقات وشائعات

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، أنّ "صحيفة "النهار" نشرت في عددها الصّادر اليوم الجمعة 22 أيلول 2023، كلامًا نسبته إلى عون، وادّعت أنّه نقلًا عن "إعلامي صديق مقرّب".

وأكّد المكتب في بيان، أنّ "مواقف عون يعبّر عنها في بياناته الرّسميّة وإطلالاته الإعلاميّة، وما خلا ذلك يندرج في إطار التّلفيقات والشّائعات، خصوصًا عندما يكون الكلام منسوبًا إلى "مصادر مقرّبة، زوّار، أصدقاء..."، والّتي تعني في العادة غرفًا سوداء لاختلاق الكذبة ودعمها وتسهيل نشرها".