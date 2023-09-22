مركز سرطان الأطفال حذّر من جمعيات تدّعي جمع التبرعات له أو بيع منتجات لحسابه

حذّر "​مركز سرطان الأطفال​ في ​لبنان​"، من أنّ "بعض الجهات تدّعي جمع التّبرّعات أو بيع منتجات لحسابه"، نافيًا أيّة صِلَة له بها، ومشدّدًا على "أنّه لا يُبادر إلى الاتّصال بالأفراد لِطلب التّبرّعات، ولا يزورهم من دون طلبِهم المُسبق".

وأوضح في بيان، "أنّه تلقّى اتّصالات كثيرة في هذا الشّأن، تفيد بأنّ ثمّة جمعيّات ومؤسّسات تدّعي جمع التّبرّعات له أو بَيع منتجات يعود ريعها إليه"، مؤكّدًا أنّ "لا علاقة للمركز بما تفعله هذه الجمعيّات، وأنّ لديه آليّات محدّدة لجمع التّبرّعات، يحرُص على نشرها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التّواصل الاجتماعي".

وأعلن المركز أنّ "جميع من يوّد المساهمة أو التّبرّع بأيّ مبلغ، يُمكنه الاتّصال بالمركز حصرًا على الرّقمين 351515-01 أو 351515-70، أو مراجعة الصّفحة الإلكترونيّة www.cccl.org.lb، للاطّلاع على الطُرق المتوافرة الّتي تُناسبه. كذلك يُمكن زيارة مكاتب المركز بمقرّه الجديد في شارع عبد العزيز في الحمرا، المعروف سابقًا بـ"فونتانا".