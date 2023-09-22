هل الزواج العرفي حلال أم حرام.. مفتي الجمهورية يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مبررات الزواج العُرفي ليست مقنعة، وقد تؤدي إلى محرم، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تلقت أسئلة كثيرة حول بعض الناس الذين يلجئون إلى الزواج العُرفي لرغبتهم في الحصول على المعاش وعدم قطعه.

وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الزواج العرفي يعد تحايلًا على القانون بعدم توثيق الزواج، وأن هذا يعدُّ من باب المال الحرام والاحتيال، مؤكدًا أن دار الإفتاء لديها فتاوى كثيرة صادرة في ذلك.

وبشأن توثيق الطلاق، شدد شوقي علام على ضرورة توثيق الطلاق، لأنه يعتبر ضمانة للزوجين، وأن القانون المصري عالج رعونة بعض الأزواج في التلفظ بالطلاق ثلاثًا، فحسب الطلاق ثلاثًا طلقة واحدة اختيارًا لأحد الآراء الفقهية.

وبشأن فترة العِدَّة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: "فترة لا بد من أن يراجع كل طرف فيها نفسه، لتتاح الفسحة لأن يحافظا على بيتهما".