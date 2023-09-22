إصابة 28 فلسطينيا شرقي غزة إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

أصيب نحو 28 من الفلسطينيين بجروح اليوم الجمعة خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة في وقت هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع رصد لحركة حماس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان بإصابة 28 شابا بالرصاص، والعشرات بالاختناق إثر احتجاجات على أطراف شرق قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن شبانا فجروا عبوة ناسفة في جدار حدودي شرق غزة، ما أدى لإحداث ثغرة في الجدار ودوي أصوات الانفجارات.

من جهته هاجم الجيش الإسرائيلي بقصف من طائرة مروحية وبقذائف مدفعية ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة حماس على الأطراف الحدودية.

واستأنف شبان فلسطينيون اليوم إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل خلال احتجاجات على أطراف شرق قطاع غزة لأول مرة منذ عامين.