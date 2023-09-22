أصحاب هذه الوظائف مهددون بالضياع.. وهؤلاء في دائرة الأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل أيام حذرت مواقع متخصصة من أن الذكاء الاصطناعي، قد يكون سبب في خسارة الذين صنعوه، ومؤخرا كشف تقرير حديث أن أكثر من ثلثي الوظائف معرضة لخطر الزوال بسبب الذكاء الاصطناعي.

كان موقع خاص بالتوظيف أجرى دراسة من خلال فحص 55 مليون وظيفة شاغرة، تم نشرها بين أغسطس 2022 ويوليو 2023، وتتضمن نحو 2600 مهارة مختلفة.

وتوصلت الدراسة الإحصائية إلى أن مهندسي البرمجيات والمحامين والمحاسبين والصحفيين والمصرفيين يواجهون التهديد الأكبر من الذكاء الاصطناعي.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه كلما زادت احتمالات أداء الوظيفة عن بعد، زاد تعرضها لخطر الزوال بسبب الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، كان سائقو الشاحنات والممرضات والطهاة وعمال البناء وعمال النظافة هم الأكثر أمانا من مخاطر التكنولوجيا.

وكانت الأمم المتحدة نشرت في السابق دراسة تفيد أن معظم الوظائف والصناعات ستضرر من ثورة الذكاء الاصطناعي.

كما حذر تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف سيكون قاسيا.

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