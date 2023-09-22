نصار: سنبقى كوزراء نقوم بدورنا حتى انتخاب الرئيس ويدي ممدودة للجميع بعيدًا عن السياسات الضيقة

أكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، خلال لقاء رياضي في جبيل، أنّ "قضاء جبيل خزان الرياضة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "أندية بلاد جبيل بحاجة الى التفاتة معنوية اولا قبل ان تكون مادية، خصوصا وان الجميع يعرف الواقع المادي للدولة اللبنانية".

جاء ذلك في لقاء جمع عددًا من الاندية الرياضية في القضاء مع وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، تم خلاله عرض للواقع الرياضي للاندية والاستماع الى مطالبها، وسبل دعمها وفقاً لخطة مستدامة.

وجدد نصار التأكيد على "ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكدًا أنّه "حتى تحقيق هذا المطلب سنبقى كوزراء نقوم بدورنا"، لافتًا إلى أنّ "يدي ممدودة للجميع، بعيدا عن السياسات الضيقة، فأنا وزير لكل لبنان ولم افرق بين منطقة واخرى، وهذا اللقاء سيشمل كل المناطق اللبنانية وإن كانت بدايته من مدينة جبيل".

بدوره، ذكر كلاس أنّ "في مفهومنا واستراتيجية عملنا كحكومة، فإن ايلاء الشباب اهمية مركزة، هو خطة متكاملة بين الوزارات، كما حال التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارات السياحة والتربية والبيئة والصحة والشؤون الاجتماعية، من خلال تعزيز البرامج والانشطة الرياضية، والتركيز على انماء الاندية واعطائها الدور اللازم وتوفير المساهمات المادية لها لنتمكن من الانطلاق والاستمرار".

وأوضح أنّ "والتعاون المأمول الذي بين وزارتنا ووزارة السياحة، يؤسس لنمط جديد من النشاط الانمائي"، لافتًا إلى أنّ "من هموم انشغالاتي، كأب وكوزير واكاديمي مواكب لانتظارات الشباب وعارف بهمومهم، ان نضع معا، حكومة ومجتمعنا مدنيًا، خطة مجتمعية اهلية، اساسها العائلة والبلديات والاندية والمدارس ولجان الاهل والهيئات المحلية والجمعيات والحكومة، تهدف لتحصين شبابنا وتوفير فرص العمل لهم وتعزيز ثقتهم بانفسهم".